Neslihan Atagül Kadir Doğulu için annesini tek kalemde sildi

İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu el ele kameralar karşısına çıkarak herkesi şoke etmişti. Çıkan haberleri umursamayan Atagül, Azerbaycan tatilinde eşiyle romantik pozlar verdi. Güzel oyuncu son olarak Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki ihanet görüntüleri nedeniyle kendisine 'boşan' baskısı yapan annesini tek kalemde sildi. Eşinin tarafını seçen güzel oyuncu, 'Annem beni anlamıyor' dedi.