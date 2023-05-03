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Neslihan Atagül Kadir Doğulu için annesini tek kalemde sildi

İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu el ele kameralar karşısına çıkarak herkesi şoke etmişti. Çıkan haberleri umursamayan Atagül, Azerbaycan tatilinde eşiyle romantik pozlar verdi. Güzel oyuncu son olarak Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki ihanet görüntüleri nedeniyle kendisine 'boşan' baskısı yapan annesini tek kalemde sildi. Eşinin tarafını seçen güzel oyuncu, 'Annem beni anlamıyor' dedi.

Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:21
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Neslihan Atagül Kadir Doğulu için annesini tek kalemde sildi!

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu için annesini tek kalemde sildi!

Doğulu'nun Çeşme'de iki kadınla samimi halleri gündeme otururken başka iki kişiyle de imam nikahı yaptığı iddiaları ağızları açık bırakmıştı.

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu için annesini tek kalemde sildi!

Herkes ünlü oyuncunun eşine ihanet ettiğine inanırken devreye Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak girmişti.

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu için annesini tek kalemde sildi!

Kızına boşanması için baskı yapan Perihan Hanım, ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu için annesini tek kalemde sildi!

İddiaya göre 30 yaşındaki güzel oyuncu, Kadir Doğulu'ya ağır sözler sarf eden annesiyle iletişimini kopardı.