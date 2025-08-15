Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu

Türkiye, yazın en sıcak günlerinden birini daha yaşamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli rüzgarlar saatte 70 km'ye ulaşabilecek. Güney ve iç kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde güneşli günler geri dönüyor ancak kuvvetli rüzgar, zaman zaman hava koşullarını zorlaştırabilir.