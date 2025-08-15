Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu

Meteoroloji, 15-21 Ağustos haftası için hava durumu tahminlerini paylaştı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına hızında rüzgar beklenirken, güney ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki hafta sonu yağış var mı, sıcaklıklar geri dönecek mi? İşte 15 Ağustos bölge bölge detaylı hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 09:19
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu

Türkiye, yazın en sıcak günlerinden birini daha yaşamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli rüzgarlar saatte 70 km'ye ulaşabilecek. Güney ve iç kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde güneşli günler geri dönüyor ancak kuvvetli rüzgar, zaman zaman hava koşullarını zorlaştırabilir.

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde havanın parçalı, yer yer ise yoğun bulutlu olacağı öngörülüyor. Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu

SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Hava sıcaklığı, Güney ve iç bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise ülke genelinde çoğunlukla kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞIŞ YOK

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz hafta yağışın etkili olduğu İstanbul'da, önümüzdeki hafta boyunca yeniden güneşli günlerin hakim olması bekleniyor. Aralıklarla saatte 30 ila 75 kilometre hızla esmesi öngörülen kuzeyli (poyraz) rüzgarlar, sıcaklıkların aşırı artmasını engellese de gündüz saatlerinde termometrelerin 30-32°C seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bugün ve hafta sonu hava durumu ise şu şekilde:

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu

15 Ağustos Cuma
🌡️ Min: 22°C / Max: 30°C
☀️ Az bulutlu, açık. Yağış yok.

16 Ağustos Cumartesi
🌡️ Min: 21°C / Max: 29°C
☀️ Az bulutlu, açık. Yağış yok.

17 Ağustos Pazar
🌡️ Min: 21°C / Max: 30°C
☀️ Az bulutlu, açık. Yağış yok

SON DAKİKA