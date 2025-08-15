Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu
Meteoroloji, 15-21 Ağustos haftası için hava durumu tahminlerini paylaştı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına hızında rüzgar beklenirken, güney ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki hafta sonu yağış var mı, sıcaklıklar geri dönecek mi? İşte 15 Ağustos bölge bölge detaylı hava durumu raporu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 09:19