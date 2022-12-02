Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Sitare Akbaş ile sessiz sedasız yollarını ayıran Murat Dalkılıç oyuncu Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bugüne kadar kameralarda uzak kalmayı başaran ikili önceki gece yakayı ele verdi. Çiçeği burnunda aşıklar Sarıyer'de objektiflere takılırken aracın içine zar zor binen Dalkılıç bir arkadaşını kucağına oturttu.