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Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Sitare Akbaş ile sessiz sedasız yollarını ayıran Murat Dalkılıç oyuncu Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bugüne kadar kameralarda uzak kalmayı başaran ikili önceki gece yakayı ele verdi. Çiçeği burnunda aşıklar Sarıyer'de objektiflere takılırken aracın içine zar zor binen Dalkılıç bir arkadaşını kucağına oturttu.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 14:11
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Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Sevgilisi Sitare Akbaş'tan sessiz sedasız bir şekilde ayrılan Murat Dalkılıç'ın gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdığı iddia edildi.

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Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Hatta ikilinin yaz tatilini Çeşme'de birlikte geçirdiği yönünde çok sayıda iddialar aldı başını gitti.

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Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Çağla Boz'la Murat Dalkılıç'tan konuyla ilgili açıklama gelmezken ikili önceki gece fena yakalandı. Şarkıcı Murat Dalkılıç, Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı. Dalkılıç, bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

O SORUYA YANIT YOK

Sevgilisi Çağla Boz ile birlikte restorandan ayrılan Murat Dalkılıç, arkadaşlarının da içerisinde bulunduğu otomobile bindi.

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Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Otomobili mekanın kapısına yanaştıran Dalkılıç, muhabirlerin ehliyetini kaptırdığı yönündeki söylentilerle alakalı sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü şarkıcı, ardından hızla oradan uzaklaştı.