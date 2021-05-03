Müge Anlı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı! “Çoğu gitti azı kaldı…”

Televizyondaki başarısının yanı sıra son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da gündem olan Müge Anlı, son paylaşımıyla da gündem oldu. Üniversite öğrenimine devam eden ve şu anda 2. sınıfta olan Anlı, son bölümün ardından ofisinde üniversite sınavlarına çalışırken çekilmiş videosunu yayınladı. 3. üniversitesini okuyan Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümler merak konusu oldu. İşte Müge Anlı başta olmak üzere ünlülerin mezun olduğu okullar ve bölümleri...