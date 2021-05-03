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Müge Anlı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı! “Çoğu gitti azı kaldı…”

Televizyondaki başarısının yanı sıra son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da gündem olan Müge Anlı, son paylaşımıyla da gündem oldu. Üniversite öğrenimine devam eden ve şu anda 2. sınıfta olan Anlı, son bölümün ardından ofisinde üniversite sınavlarına çalışırken çekilmiş videosunu yayınladı. 3. üniversitesini okuyan Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümler merak konusu oldu. İşte Müge Anlı başta olmak üzere ünlülerin mezun olduğu okullar ve bölümleri...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 21:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 21:51
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Müge Anlı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı! “Çoğu gitti azı kaldı…”

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Müge Anlı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı! “Çoğu gitti azı kaldı…”

Kısa süre önce açtığı hesapla 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan Müge Anlı, son bölümün yayınlanmasının ardından hesabından yeni bir video yayınladı. Boş vaktinde üniversite sınavlarını çalıştığını ifade eden ünlü sunucu paylaştığı videoda, "Vize sınavlarını bitirmeme 3 ders kaldı. Çoğu gitti azı kaldı, 3. sınıf olacağım seneye." dedi.

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Müge Anlı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı! “Çoğu gitti azı kaldı…”

Kısa sürede tebrik mesajları alan Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümler merak konusu oldu. İşte Müge Anlı'nın biyografisi ve eğitim hayatı...

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Müge Anlı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı! “Çoğu gitti azı kaldı…”

MÜGE ANLI'NIN BİYOGRAFİSİ!

2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.

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Müge Anlı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı! “Çoğu gitti azı kaldı…”

Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.