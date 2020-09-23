23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’ncü bölüme imza attı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’ncü bölüme imza attı!

Haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2 bin 500'ncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 13 sezon boyunca sayısız faili meçhul cinayeti çözen ve kayıpları bulan Müge Anlı, ekranda imza attığı başarılarla adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 12:06
  • 1
  • 5
Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’ncü bölüme imza attı!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün 2500. bölümüyle ekrana geldi. 13 sezon boyunca 2 bin 500 program yapan Müge Anlı ve ekibi, ilk günden bu yana başarılarıyla adını TV tarihine altın harflerle yazdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’ncü bölüme imza attı!

BİR TELEVİZYON PROGRAMINDAN ÇOK DAHA FAZLASI!

Müge Anlı, "Gerçekten 2 bin 500 bölümü geride bıraktık. Nitelik değil nicelik önemli. Siz bu niceliği en üst seviyeye taşımak için her zaman yanımızda oldunuz. Bu ülkenin susmayan, güçsüzün yanında yer alan, iyiliğe inanan güçlü seslerine, tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben bir aracıyım, sizlerin sayesinde mazlumların sesini duyurmaya çalışıyorum. Güçsüzün, adaletin yanında durduk. Bu duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Keşke tüm izleyicilerimin adını teker teker okuma imkanım olsa, keşke tüm büyüklerime var gücümle sarılabilsem, teşekkür etsem. Bunca yıllık bu serüvende değişmeyen yol arkadaşlarım olan Av. Rahmi Özkan'a, Prof. Dr. Şevki Sözen'e, Prof. Dr. Arif Verimli' ye çok teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla her zaman destek oldular. Benim abilerim oldular. İyi ki varsınız. Kocaman bir ekibim var, yıllardır onlarla beraberim." diyerek kutlama pastasını kesmek için tüm ekibini sahneye davet etti.

VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 5
Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’ncü bölüme imza attı!

ÇİFTE HEYECAN, ÇİFTE MUTLULUK

"Müge Anlı ve Dostları" binlerce bölümün yanı sıra bir başarıya daha imza attı. Kızılay ile başlattıkları Müge Anlı ve Dostları Aşevi'ne bir yenisi daha eklendi. 2 sabit tır, 5 hareketli tır, 5 atom karıncanın yanı sıra şimdi de Erzurum Aşevi hizmete giriyor.

  • 4
  • 5
Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’ncü bölüme imza attı!

Müge Anlı'nın çağrısı üzerine yüz binler bağış yaptı ve aşevleri birer birer hizmete girmeye başladı. Mobil tır Elazığ'da depremzedelerin yardımına koştu, bir diğeri Giresun'da sel felaketinden etkilenen halkın yanındaydı, Gaziantep'te ise günde 3 öğün yemekle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. Bugün ise Müge Anlı ve Dostları Aşevi Erzurum'da ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek üzere açılışını yaptı. 10 bin kişilik kapasiteye sahip aşevi tek öğünde en az 3 çeşit yemek çıkararak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek verecek.

VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 5
Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’ncü bölüme imza attı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınla atv ekranlarında…