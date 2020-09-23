Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’ncü bölüme imza attı!

BİR TELEVİZYON PROGRAMINDAN ÇOK DAHA FAZLASI!

Müge Anlı, "Gerçekten 2 bin 500 bölümü geride bıraktık. Nitelik değil nicelik önemli. Siz bu niceliği en üst seviyeye taşımak için her zaman yanımızda oldunuz. Bu ülkenin susmayan, güçsüzün yanında yer alan, iyiliğe inanan güçlü seslerine, tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben bir aracıyım, sizlerin sayesinde mazlumların sesini duyurmaya çalışıyorum. Güçsüzün, adaletin yanında durduk. Bu duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Keşke tüm izleyicilerimin adını teker teker okuma imkanım olsa, keşke tüm büyüklerime var gücümle sarılabilsem, teşekkür etsem. Bunca yıllık bu serüvende değişmeyen yol arkadaşlarım olan Av. Rahmi Özkan'a, Prof. Dr. Şevki Sözen'e, Prof. Dr. Arif Verimli' ye çok teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla her zaman destek oldular. Benim abilerim oldular. İyi ki varsınız. Kocaman bir ekibim var, yıllardır onlarla beraberim." diyerek kutlama pastasını kesmek için tüm ekibini sahneye davet etti.