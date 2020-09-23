Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’ncü bölüme imza attı!

Bugüne kadar binlerce kaybı bulup yüzlerce faili meçhul cinayeti aydınlatan Müge Anlı, ekranda bir tarihe imza attı. Haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2 bin 500’ncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 13 sezon boyunca sayısız faili meçhul cinayeti çözen ve kayıpları bulan Müge Anlı, ekranda imza attığı başarılarla adını altın harflerle tarihe yazdırdı.