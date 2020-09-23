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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’ncü bölüme imza attı! - 23.09.2020
Bugüne kadar binlerce kaybı bulup yüzlerce faili meçhul cinayeti aydınlatan Müge Anlı, ekranda bir tarihe imza attı. Haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2 bin 500’ncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 13 sezon boyunca sayısız faili meçhul cinayeti çözen ve kayıpları bulan Müge Anlı, ekranda imza attığı başarılarla adını altın harflerle tarihe yazdırdı.