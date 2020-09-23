Haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2 bin 500’ncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bugüne kadar yaptığı programlarla adını altın haflerle tarihe yazdıran Müge Anlı bugünkü yayında çifte mutluluk yaşadı. Kızılay ile başlattıkları Müge Anlı ve Dostları Aşevi’ne bir yenisi daha eklendi. 2 sabit tır, 5 hareketli tır, 5 atom karıncanın yanı sıra şimdi de Erzurum Aşevi hizmete girdi.