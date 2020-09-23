Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
23 Eylül 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Zehra Çilingiroğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan ayrıldı! Ayrılığın nedeni… Zehra Çilingiroğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan ayrıldı! Ayrılığın nedeni…
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu uzun süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını ayırdı. Dün akşam teyzesi Helin Avşar ile Bebek'te görüntülenen Çilingiroğlu'na ayrılığın nedeni soruldu.
Giriş Tarihi: 23.09.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 11:23
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını ayırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayrılığın ardından bir süredir ortalarda görünmeyen Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam teyzesi Helin Avşar ile Bebek'teydi.
Lüks araçları ile bir mekandan kahve almak için duran ikili, gazetecileri görünce panikledi. Görüntülenen Zehra Çilingiroğlu'na Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılık iddiaları soruldu.
Araçtan inen Zehra, bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılık haberlerine yanıt vermedi. Sessizliğini bozmayan Çilingiroğlu, sadece muhabirlere teşekkür etti.
RAHATSIZ OLDU
Öte yandan Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının son dönemde şiddet olaylarına karışmasından rahatsız olduğu iddia edildi.