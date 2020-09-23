23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in fenomen dizisi La Casa De Papel'in bir önceki sezonunda sürpriz gelişmeler yaşanmıştı. Son sezonu izleyen vatandaşlar yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerin ertelendiği duyurulmuştu. Sosyal medyada yeni sezon hazırlıklarına başlandığı duyuruldu. Yeni yıla girmemize kısa süre kala LCDP'nin yeni sezonu için araştırmalar hız kazandı.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 13:37
  • 1
  • 10
LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

LCDP 5. sezon ne zaman başlayacak? Başrollerinde Alvaro Morte, Ursula Corbero, Itziar Ituno, Alba Flores, Jaime Lorente, Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin bir önceki sezonunda, Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışmıştı. Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirecek hale geldi. Peki, LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

LA CASA DE PAPEL'E YENİ KARAKTERLER GELİYOR

La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

  • 3
  • 10
LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel'in 5. sezon çekimlerinin Ağustos'ta başlayacağı konuşuluyordu. Dizinin 2021'in ikinci yarısına doğru çıkması bekleniyor.

  • 4
  • 10
LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

  • 5
  • 10
LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.