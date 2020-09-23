LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

LCDP 5. sezon ne zaman başlayacak? Başrollerinde Alvaro Morte, Ursula Corbero, Itziar Ituno, Alba Flores, Jaime Lorente, Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin bir önceki sezonunda, Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışmıştı. Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirecek hale geldi. Peki, LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...