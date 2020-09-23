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LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?
La Casa De Papel 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in fenomen dizisi La Casa De Papel'in bir önceki sezonunda sürpriz gelişmeler yaşanmıştı. Son sezonu izleyen vatandaşlar yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerin ertelendiği duyurulmuştu. Sosyal medyada yeni sezon hazırlıklarına başlandığı duyuruldu. Yeni yıla girmemize kısa süre kala LCDP'nin yeni sezonu için araştırmalar hız kazandı.
Giriş Tarihi: 23.09.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 13:37
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