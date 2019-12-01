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Müge Anlı hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı! İşte Müge Anlı'nın gerçeği

ATV ekranlarının fenomen programını sunan Müge Anlı, özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşıyor. Sadece iş hayatındaki başarısıyla gündemde kalmayı başaran Müge Anlı, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Müge Anlı hayranları başarılı sunucunun özel hayatını mercek altına aldı. ATV'de 12 yıldır program yapan Müge Anlı, birçok katili yakalttı, cinayeti aydınlattı ve kayıpları buldu. Türkiye'nin gündemini belirleyen isimlerden olan Müge Anlı'nın memleketi merak konusu oldu. Peki Müge Anlı nereli?

Giriş Tarihi: 01.12.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 10:54
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Müge Anlı hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı! İşte Müge Anlı'nın gerçeği

Müge Anlı bu kez özel hayatıyla gündeme oturdu. ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, hayranlarının ilgi oldağı oldu. Ödüllü sunucu Müge Anlı hakkındaki gerçekleri araştıranlar aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Müge Anlı aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri..

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Müge Anlı hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı! İşte Müge Anlı'nın gerçeği

Burak Özçivit – Gaziantep

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Müge Anlı hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı! İşte Müge Anlı'nın gerçeği

Hilal Altınbilek – İzmir

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Müge Anlı hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı! İşte Müge Anlı'nın gerçeği

Hande Erçel – Balıkesir

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Müge Anlı hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı! İşte Müge Anlı'nın gerçeği

Akın Akınözü – Ankara