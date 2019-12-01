Müge Anlı hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı! İşte Müge Anlı'nın gerçeği

ATV ekranlarının fenomen programını sunan Müge Anlı, özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşıyor. Sadece iş hayatındaki başarısıyla gündemde kalmayı başaran Müge Anlı, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Müge Anlı hayranları başarılı sunucunun özel hayatını mercek altına aldı. ATV'de 12 yıldır program yapan Müge Anlı, birçok katili yakalttı, cinayeti aydınlattı ve kayıpları buldu. Türkiye'nin gündemini belirleyen isimlerden olan Müge Anlı'nın memleketi merak konusu oldu. Peki Müge Anlı nereli?