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Müge Anlı canlı yayınında pedofili son dakikası! 60 yaşındaki adam...

18 yaşındaki akrabasını kaçırdığı iddia edilen 60 yaşındaki Ahmet Akkaya, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Yaren'in ailesi kızlarının kaçırıldığını söylese de canlı yayındaki açıklamalar herkesi şaşırttı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına önce Ahmet Akkaya ardından da 18 yaşındaki Yaren bağlandı. Müge Anlı canlı yayınında konuşan Yaren, herkesi şoke etti. Ailesinden şiddet gördüğünü ve isteyerek kaçtığını söyleyen Yaren, "Müge abla onlar sana yalan söylüyor. Bana kızgın demirle işkence yaptılar o yüzden kendim kaçtım" dedi.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 12:54
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Müge Anlı canlı yayınında pedofili son dakikası! 60 yaşındaki adam...

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşan 18 yaşındaki Yaren, 60 yaşındaki akrabası Ahmet Akkaya'ya kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Ailesinin Müge Anlı'ya yalan söylediğini belirten Yaren ve Ahmet Akkaya Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Müge Anlı canlı yayınında pedofili son dakikası! 60 yaşındaki adam...

Müge Anlı canlı yayınına çıkan Yaren'in ailesi kızlarının 18 yaşında olduğunu, kaçıran kişi Ahmet Akkaya'nın 60 yaşında ve akrabaları olduğunu söyledi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına önce Ahmet Akkaya ardından da 18 yaşındaki Yaren bağlandı.

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Müge Anlı canlı yayınında pedofili son dakikası! 60 yaşındaki adam...

Müge Anlı canlı yayınında konuşan Yaren, herkesi şoke etti. Ailesinden şiddet gördüğünü ve isteyerek kaçtığını söyleyen Yaren'in açıklamaları Müge Anlı'yı da sarstı.

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Müge Anlı canlı yayınında pedofili son dakikası! 60 yaşındaki adam...

"BEN İSTEYEREK KAÇTIM"

18 yaşındaki Yaren, "Abla ben seni sevdiğim için bağlandım. Biliyorum sen benim kötülüğümü istemezsin ama ben orada görmediğim güler yüzü burada gördüm. Ben orada hep şiddet gördüm. Daha geçenlerde kızgın demiri bastılar üzerime. Amcam bana sinkaflı küfürler etti." şeklinde konuştu.

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Müge Anlı canlı yayınında pedofili son dakikası! 60 yaşındaki adam...

Yaren'in bu sözleri sonrası annesi ise "hak ettin" diyerek cevap verince Müge Anlı araya girdi.