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Müge Anlı canlı yayınında pedofili son dakikası! 60 yaşındaki adam...
18 yaşındaki akrabasını kaçırdığı iddia edilen 60 yaşındaki Ahmet Akkaya, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Yaren'in ailesi kızlarının kaçırıldığını söylese de canlı yayındaki açıklamalar herkesi şaşırttı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına önce Ahmet Akkaya ardından da 18 yaşındaki Yaren bağlandı. Müge Anlı canlı yayınında konuşan Yaren, herkesi şoke etti. Ailesinden şiddet gördüğünü ve isteyerek kaçtığını söyleyen Yaren, "Müge abla onlar sana yalan söylüyor. Bana kızgın demirle işkence yaptılar o yüzden kendim kaçtım" dedi.
Giriş Tarihi: 04.11.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 12:54
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