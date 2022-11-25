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Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Karısı da cinayeti anlattı: Elimi tutunca Erdal'ı kocam öldürdü

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sıcak gelişmeler yaşandı. Erdal Sakız cinayeti nedeniyle gözaltına alınan Ersin Koç'un olayı nasıl gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bugün yayınlanan canlı yayında Müge Anlı, Erdal Sakız cinayetiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. İşte 25 Kasım Cuma günü Müge Anlı canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:28
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Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Karısı da cinayeti anlattı: Elimi tutunca Erdal’ı kocam öldürdü

Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde itiraf! Kızından sonra gözaltındaki karısı da cinayeti anlattı...

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Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Karısı da cinayeti anlattı: Elimi tutunca Erdal’ı kocam öldürdü

KABUSU GERÇEK OLDU

Karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu.

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Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Karısı da cinayeti anlattı: Elimi tutunca Erdal’ı kocam öldürdü

Sakız'a ulaşamayan ailesi ve yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu ve ardından soluğu Müge Anlı stüdyosunda aldı.

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Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Karısı da cinayeti anlattı: Elimi tutunca Erdal’ı kocam öldürdü

İlçede büfe işleten Erdal Sakız'ın cesedi Hendek Çamdağı'nda araç içinde bulunduğu öğrenildi.

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Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Karısı da cinayeti anlattı: Elimi tutunca Erdal’ı kocam öldürdü

Müge Anlı şüpheli ölümle ilgili son dakika bilgisini ATV canlı yayınında aktardı.