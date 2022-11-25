Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Karısı da cinayeti anlattı: Elimi tutunca Erdal'ı kocam öldürdü

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sıcak gelişmeler yaşandı. Erdal Sakız cinayeti nedeniyle gözaltına alınan Ersin Koç'un olayı nasıl gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bugün yayınlanan canlı yayında Müge Anlı, Erdal Sakız cinayetiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. İşte 25 Kasım Cuma günü Müge Anlı canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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