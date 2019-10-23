Müge Anlı bakın nereli çıktı! İşte Müge Anlı'nın memleketi! Müge Anlı aslen nereli?

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programının izleyicisi, Müge Anlı'yı bir kez daha gündeme taşıdı. Müge Anlı hayranları ATV'deki programla birlikte ünlü sunucunun aslen nereli olduğunu merak etti. İnternet dünyasında en çok arananlar arasına giren "Müge Anlı aslen nereli?" sorusu cevap buldu. Müge Anlı, ATV'deki canlı yayınlanan programında birçok katili ve kayıpları bulurken, yaptığı sosyal yardımlarla da çok kez adından söz ettirmeyi başarmıştı. ATV'nin önemli yüzlerinden Müge Anlı'nın nereli olduğunu merak eden hayranları, gerçeği öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Müge Anlı aslen nereli? İşte Müge Anlı'nın memleketi.