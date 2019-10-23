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Müge Anlı bakın nereli çıktı! İşte Müge Anlı'nın memleketi! Müge Anlı aslen nereli?

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programının izleyicisi, Müge Anlı'yı bir kez daha gündeme taşıdı. Müge Anlı hayranları ATV'deki programla birlikte ünlü sunucunun aslen nereli olduğunu merak etti. İnternet dünyasında en çok arananlar arasına giren "Müge Anlı aslen nereli?" sorusu cevap buldu. Müge Anlı, ATV'deki canlı yayınlanan programında birçok katili ve kayıpları bulurken, yaptığı sosyal yardımlarla da çok kez adından söz ettirmeyi başarmıştı. ATV'nin önemli yüzlerinden Müge Anlı'nın nereli olduğunu merak eden hayranları, gerçeği öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Müge Anlı aslen nereli? İşte Müge Anlı'nın memleketi.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:38
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Müge Anlı bakın nereli çıktı! İşte Müge Anlı'nın memleketi! Müge Anlı aslen nereli?

Müge Anlı'nın nereli olduğunu merak eden sevenleri internet dünyasında araştırma yaptı. ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı hayranlarının ilgi odağı oldu. 1973 yılında dünyaya gelen Müge Anlı'nın nereli olduğu merak konusu oldu.

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Müge Anlı bakın nereli çıktı! İşte Müge Anlı'nın memleketi! Müge Anlı aslen nereli?

MÜGE ANLI KİMDİR?

Babası İhsan Anlı olan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı nereli?

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Müge Anlı bakın nereli çıktı! İşte Müge Anlı'nın memleketi! Müge Anlı aslen nereli?

Asena Atalay - İzmir

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Müge Anlı bakın nereli çıktı! İşte Müge Anlı'nın memleketi! Müge Anlı aslen nereli?

Hande Erçel - Balıkesir

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Müge Anlı bakın nereli çıktı! İşte Müge Anlı'nın memleketi! Müge Anlı aslen nereli?

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı