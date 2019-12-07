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Müge Anlı bakın nereli çıktı! Herkes Müge Anlı'yı araştırıyor

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, özel hayatını kameralardan uzakta yaşamaya devam ediyor. Müge Anlı, sevenlerinin ilgi odağı olmasıyla internet dünyasının en çok araştırılan isimlerinden oldu. ATV'de 12 yıldır program yapan Müge Anlı, birçok katili yakalattı, cinayeti aydınlattı ve kayıpları buldu. Müge Anlı ATV'deki programıyla birçok ödüle layık görülürken, özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri Müge Anlı'nın memleketini merak etti. Peki Müge Anlı nereli?

Giriş Tarihi: 07.12.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 14:36
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Müge Anlı bakın nereli çıktı! Herkes Müge Anlı'yı araştırıyor

Müge Anlı bu kez özel hayatıyla gündeme oturdu. ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, hayranlarının ilgi oldağı oldu. Ödüllü sunucu Müge Anlı hakkındaki gerçekleri araştıranlar aslen nereli olduğunu merak etti.

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Müge Anlı bakın nereli çıktı! Herkes Müge Anlı'yı araştırıyor

Peki Müge Anlı aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri..

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Müge Anlı bakın nereli çıktı! Herkes Müge Anlı'yı araştırıyor

Burak Özçivit – Gaziantep

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Müge Anlı bakın nereli çıktı! Herkes Müge Anlı'yı araştırıyor

Murat Ünalmış – Kayseri

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Müge Anlı bakın nereli çıktı! Herkes Müge Anlı'yı araştırıyor

Oktay Kaynarca - Malatya