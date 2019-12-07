Müge Anlı bakın nereli çıktı! Herkes Müge Anlı'yı araştırıyor

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, özel hayatını kameralardan uzakta yaşamaya devam ediyor. Müge Anlı, sevenlerinin ilgi odağı olmasıyla internet dünyasının en çok araştırılan isimlerinden oldu. ATV'de 12 yıldır program yapan Müge Anlı, birçok katili yakalattı, cinayeti aydınlattı ve kayıpları buldu. Müge Anlı ATV'deki programıyla birçok ödüle layık görülürken, özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri Müge Anlı'nın memleketini merak etti. Peki Müge Anlı nereli?