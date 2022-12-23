HaberlerGaleriMohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı tektaşıyla şov yaptı! 'Meedo paraya kıymış'
Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı tektaşıyla şov yaptı! 'Meedo paraya kıymış'
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren Şeyma Subaşı mayıs ayında nikah masasına oturacaklarını açıklamıştı. Düğün hazırlıklarını sürdüren fenomen isim son paylaşımıyla yine olay olmayı başardı. Meedo'nun aldığı tektaşı adeta takipçilerinin gözüne soktu.
Giriş Tarihi: 23.12.2022 13:46Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 13:47