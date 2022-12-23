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Haberler Galeri Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı tektaşıyla şov yaptı! 'Meedo paraya kıymış'

Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı tektaşıyla şov yaptı! 'Meedo paraya kıymış'

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren Şeyma Subaşı mayıs ayında nikah masasına oturacaklarını açıklamıştı. Düğün hazırlıklarını sürdüren fenomen isim son paylaşımıyla yine olay olmayı başardı. Meedo'nun aldığı tektaşı adeta takipçilerinin gözüne soktu.

Giriş Tarihi: 23.12.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 13:47
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Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı tektaşıyla şov yaptı! ’Meedo paraya kıymış’

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan, son olarak gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptıran Şeyma Subaşı, özel hayatındaki her hamleyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı tektaşıyla şov yaptı! ’Meedo paraya kıymış’

Meedo ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Subaşı, şimdilerde sevgilisiyle nikah masasına oturmak için hazırlık yapıyor.

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Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı tektaşıyla şov yaptı! ’Meedo paraya kıymış’

Geçen günlerde mayıs ayında evleneceğini açıklayan Şeyma Subaşı, "Düğünüm Türkiye'de olmayacak, yerini söylemeyeyim" demişti.

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Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı tektaşıyla şov yaptı! ’Meedo paraya kıymış’

DEV TEKTAŞIYLA ŞOV YAPTI

Düğün tarihi ve yeri belli olan fenomen, son paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu. Şeyma Subaşı, müstakbel eşinin kendisine aldığı tek taşı deyim yerindeyse kameranın gözüne soktu.

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Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı tektaşıyla şov yaptı! ’Meedo paraya kıymış’

Subaşı'nın paylaşımına "Meedo paraya kıymış" yorumları yağdı.