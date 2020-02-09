Milyoner'e damga vuran Osmanlı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 865.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 865.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in 865.yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, özellikle ''Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlamıştır?'' sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı iki joker kullanmasına rağmen doğru cevabı bulamazken sorunun doğru cevabı herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 03:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 03:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





