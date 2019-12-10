Milyoner'de şaşırtan Yeşilçam sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 850.yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 850.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 850.yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken, özellikle ''Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?'' sorusu milyonları şaşkına uğrattı. İşte cevabıyla şaşırtan ve geceye damga vuran o sorunun cevabı ve 850.yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 03:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





