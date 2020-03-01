Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren soru! Kim Milyoner Olmak İster 871.yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 871.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in 871.yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, özellikle Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisiyle ilgili olan soru geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya yönelttiği bu soru karşısında gülmekten kendini alamazken, stüdyoda ilginç anlar yaşandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 01.03.2020 01:42 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 01:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





