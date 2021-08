Milyoner'de Kapalıçarşı esnafını hayretler içinde bırakan cevap! Öyle bir soruda elendi ki...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne ikinci soruda elenen yarışmacı damga vurdu. Yarışmacıya 'İstanbul sokaklarında yürürken sizi durdurup ''How can I go to Sultanahmet?'' diye soran muhtemelen kim olur?' sorusu yöneltilince öyle bir cevap verdi ki gözlerinize inanamayacaksınız. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.08.2021 00:50 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 01:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL