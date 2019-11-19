Milyoner'de geçit vermeyen 'Altgeçit' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 845.yeni bölüm soru ve cevapları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 845.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 845.yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Fakat bir soru vardı ki yarışmacıyla birlikte stüdyodaki seyircileri de oldukça şaşırttı. ''Altgeçit''le eş anlamlı kelime hangisidir? sorusuyla karşı karşıya kalan yarışmacı seyirci jokerini kullanmasına rağmen elenmekten kurtulamadı. İşte cevabıyla herkesi şaşırtan o soru ve Kim Milyoner Olmak İster'in 845.yeni bölümündeki bütün soru ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 05:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





