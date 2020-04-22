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Merve Boluğur’dan şaşırtan paylaşım: Taş bebek gibiyim

Merve Boluğur'dan şaşırtan paylaşım: Taş bebek gibiyimUzun süredir herhangi bir projede yer almayan Merve Boluğur, son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. Karantina günlerinde sıkça paylaşım yapan güzel oyuncu son yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Boluğur, 'Taş bebek gibiyim' notunu ekledi. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:50
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Merve Boluğur’dan şaşırtan paylaşım: Taş bebek gibiyim

Oyuncu Merve Boluğur Instagram'dan "Taş bebek gibiyim" diyerek çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Merve Boluğur’dan şaşırtan paylaşım: Taş bebek gibiyim

Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabının hikaye bölümünden çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Merve Boluğur’dan şaşırtan paylaşım: Taş bebek gibiyim

Boluğur fotoğrafına "Taş bebek gibiyim" notunu yazdı.

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Merve Boluğur’dan şaşırtan paylaşım: Taş bebek gibiyim

Karantina günlerinde sıkça paylaşım yapan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde de karantinada hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyip önemli mesajlar vermişti:

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Merve Boluğur’dan şaşırtan paylaşım: Taş bebek gibiyim

Şu korona bitsin, en çok denize girmek istiyorum sanırım hayat çok güzel bir öğretmen her saniyemize şükretmemiz gereken ve aslında yapabileceğimiz sınırsız şeylerin olduğunu keşfettik mutlu olmanın çok basit olmasını kavrıyoruz.