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Merve Boluğur’dan şaşırtan paylaşım: Taş bebek gibiyim
Merve Boluğur'dan şaşırtan paylaşım: Taş bebek gibiyimUzun süredir herhangi bir projede yer almayan Merve Boluğur, son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. Karantina günlerinde sıkça paylaşım yapan güzel oyuncu son yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Boluğur, 'Taş bebek gibiyim' notunu ekledi. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı…
Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:50
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