Merve Boluğur gözyaşlarına boğuldu! “Trilyonluk iş gelse…”

Merve Boluğur aldığı ödül ile gözyaşlarına boğuldu! Son dönemde çıkardığı şarkı ile gündem olan Boluğur, uzun süredir oyunculuk yapmıyordu. Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlardaki başarısıyla hafızalara kazınan oyuncu, 'Altın Melek En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Aldığı ödül karşısında duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Boluğur mutluluğunu Instagram hesabından dile getirdi.