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Merve Boluğur gözyaşlarına boğuldu! “Trilyonluk iş gelse…”

Merve Boluğur aldığı ödül ile gözyaşlarına boğuldu! Son dönemde çıkardığı şarkı ile gündem olan Boluğur, uzun süredir oyunculuk yapmıyordu. Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlardaki başarısıyla hafızalara kazınan oyuncu, 'Altın Melek En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Aldığı ödül karşısında duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Boluğur mutluluğunu Instagram hesabından dile getirdi.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 12:12
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Merve Boluğur gözyaşlarına boğuldu! “Trilyonluk iş gelse…”

Uzun zamandır ekranlarda yer almasa da yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur duygusal anlar yaşadı.

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Merve Boluğur gözyaşlarına boğuldu! “Trilyonluk iş gelse…”

Geçtiğimiz günlerde yeni çıkardığı 'Şşşt' isimli parçasıyla gündem olan Boluğur, aldığı ödül karşısında büyük mutluluk yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

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Merve Boluğur gözyaşlarına boğuldu! “Trilyonluk iş gelse…”

Magazin, Sanat ve müzik dünyasının önemli ödülleri arasında yer alan Altın Melek 2022 ödülleri sahiplerini buldu.

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Merve Boluğur gözyaşlarına boğuldu! “Trilyonluk iş gelse…”

'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü ise uzun zamandır herhangi bir projede yer almamasına rağmen oyuncu Merve Boluğur'un oldu.

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Merve Boluğur gözyaşlarına boğuldu! “Trilyonluk iş gelse…”

Ekranlardan uzakta bir yaşam süren Merve Boluğur aldığı ödül karşısında gözyaşlarını tutamadı.