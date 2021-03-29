30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Merakla bekleniyordu! Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...

Merakla bekleniyordu! Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni sezon tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, 6. sezon 2. kısım tanıtımın yayın tarihi verildi. Yayınlanan ilk 5 sezon sonrasında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Lucifer yeni sezon tarihi için detayları haberimizde derledik. İşte, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 22:52
  • 1
  • 8
Merakla bekleniyordu! Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi için araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini almaya başlandı. İşte, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Merakla bekleniyordu! Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...

LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yayıncı kuruluş Netflix'ten konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

  • 3
  • 8
Merakla bekleniyordu! Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...

LUCİFER 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. bölüm özeti: Lucifer bir cinayet kurbanıyla oynarken Chloe ve Maze vakayı araştırır. Amenadiel kulüpte temizlik yapar.

  • 4
  • 8
Merakla bekleniyordu! Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...

2. bölüm özeti: Cehennemde oldukça uzun bir zaman geçiren Lucifer yaşayanlar dünyasına geri döner.

  • 5
  • 8
Merakla bekleniyordu! Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...

Ama bu yakışıklı şeytan eskisinden biraz farklı gibidir.