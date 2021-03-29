Merakla bekleniyordu! Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni sezon tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, 6. sezon 2. kısım tanıtımın yayın tarihi verildi. Yayınlanan ilk 5 sezon sonrasında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Lucifer yeni sezon tarihi için detayları haberimizde derledik. İşte, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon tarihi...