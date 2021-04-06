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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Merakla aranıyordu kanlar içinde döndü! Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Beklenmeyen gelişme... Merakla aranıyordu kanlar içinde döndü! Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Beklenmeyen gelişme...
Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de ortadan kaybolan Derin sonunda ortaya çıktı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asya'nın kollarında yaralı şekilde yer alan oyuncunun diziden ayrılacağı iddiaları sona ermiş değil. Ancak yeni bölümde yaşanan gelişme izleyicilerin kanını donduracak.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 23:01
Merakla aranıyordu kanlar içinde döndü! Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Beklenmeyen gelişme sonunda yaşandı. Kanal D ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadakatsiz'den ayrılacağı konuşulan Melis Sezen hakkında son dakika gelişme yaşandı. Sadakatsiz 25. bölüm fragmanında Derin'in Asya'nın yanından görünmesi sonrasında tüm akış baştan sona değişti. Ayrıca yeni bölümde izleyicilerin şoka uğratacak yeni gelişmenin yaşanması bekleniyor. İşte, Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Beklenmeyen gelişme...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayında! Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor.
Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.
SADAKATSİZ DERİN ÖLDÜ MÜ?
Sadakatsiz dizisinde Derin'in öldürüldüğü iddia edildi. Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Yayınlanan son fragmanda Derin'in öldüğü ve polis ekiplerinin arama yaparken bulduğu bir mektup okunduğu görüldü.
Ayrıca ekipler Derin'in telefonuna gelen tehdit mesajlarını buldu. Derin'in ölüp ölmediği bu akşamki bölümde netleşecek.