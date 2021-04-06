Merakla aranıyordu kanlar içinde döndü! Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Beklenmeyen gelişme sonunda yaşandı. Kanal D ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadakatsiz'den ayrılacağı konuşulan Melis Sezen hakkında son dakika gelişme yaşandı. Sadakatsiz 25. bölüm fragmanında Derin'in Asya'nın yanından görünmesi sonrasında tüm akış baştan sona değişti. Ayrıca yeni bölümde izleyicilerin şoka uğratacak yeni gelişmenin yaşanması bekleniyor. İşte, Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Beklenmeyen gelişme...