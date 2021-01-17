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Menajerimi Ara'nın Feris'i herkesi şaşırttı! Canan Ergüder'in eşi bakın kim çıktı

Menajerimi Ara'da Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder, başarılı oyunculuğu ile kendine hayran bırakıyor. Daha önce yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren güzel oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor. Canan Ergüder'in eşi de kendisi gibi ünlü biri çıktı. İşte başta Canan Ergüder olmak üzere diğer ünlülerin eşleri...

Giriş Tarihi: 17.01.2021 17:41
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Menajerimi Ara'nın Feris'i herkesi şaşırttı! Canan Ergüder'in eşi bakın kim çıktı

Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. Hayranları güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara'nın Feris'i herkesi şaşırttı! Canan Ergüder'in eşi bakın kim çıktı

İşte Canan Ergüder'in eşi…

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Menajerimi Ara'nın Feris'i herkesi şaşırttı! Canan Ergüder'in eşi bakın kim çıktı

TANER ÖLMEZ

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Menajerimi Ara'nın Feris'i herkesi şaşırttı! Canan Ergüder'in eşi bakın kim çıktı

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Menajerimi Ara'nın Feris'i herkesi şaşırttı! Canan Ergüder'in eşi bakın kim çıktı

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU