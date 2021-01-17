Menajerimi Ara'nın Feris'i herkesi şaşırttı! Canan Ergüder'in eşi bakın kim çıktı

Menajerimi Ara'da Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder, başarılı oyunculuğu ile kendine hayran bırakıyor. Daha önce yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren güzel oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor. Canan Ergüder'in eşi de kendisi gibi ünlü biri çıktı. İşte başta Canan Ergüder olmak üzere diğer ünlülerin eşleri...