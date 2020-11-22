Menajerimi Ara'nın Dicle'si milyonları şaşkına çevirdi! Kimse tahmin etmiyordu

Menajerimi Ara dizisinde 'Dicle' karakterine hayat veren genç oyuncu Ahsen Eroğlu, milyonların beğenisini kazanıyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Menajerimi Ara'nın Dicle'sinin hayatına dair her detay araştırma konusu. Milyonların oyuncuyla ilgili öğrenmek istediği bir bilgi daha ortaya çıktı. Ahsen Eroğlu'nun memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.