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Menajerimi Ara'nın Dicle'si milyonları şaşkına çevirdi! Kimse tahmin etmiyordu

Menajerimi Ara dizisinde 'Dicle' karakterine hayat veren genç oyuncu Ahsen Eroğlu, milyonların beğenisini kazanıyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Menajerimi Ara'nın Dicle'sinin hayatına dair her detay araştırma konusu. Milyonların oyuncuyla ilgili öğrenmek istediği bir bilgi daha ortaya çıktı. Ahsen Eroğlu'nun memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 04:52 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 04:54
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Menajerimi Ara'nın Dicle'si milyonları şaşkına çevirdi! Kimse tahmin etmiyordu

İşte başta Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara'nın Dicle'si milyonları şaşkına çevirdi! Kimse tahmin etmiyordu

Burak Özçivit – Gaziantep

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Menajerimi Ara'nın Dicle'si milyonları şaşkına çevirdi! Kimse tahmin etmiyordu

Hilal Altınbilek – İzmir

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Menajerimi Ara'nın Dicle'si milyonları şaşkına çevirdi! Kimse tahmin etmiyordu

Hande Erçel – Balıkesir

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Menajerimi Ara'nın Dicle'si milyonları şaşkına çevirdi! Kimse tahmin etmiyordu

Akın Akınözü – Ankara