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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı
Menajerimi Ara'da Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Menajerimi Ara dizisiyle hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ahsen Eroğlu'nun boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte ünlü isimlerin boyları...
Giriş Tarihi: 10.01.2021 16:49
Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Eroğlu'nun boyu ise en çok merak edilenler arasında. İşte ünlü isimlerin boyları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya – 175 CM
Can Yaman – 183 CM
Hilal Altınbilek – 175 CM
Tolga Sarıtaş – 180 CM