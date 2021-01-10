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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı

Menajerimi Ara'da Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Menajerimi Ara dizisiyle hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ahsen Eroğlu'nun boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte ünlü isimlerin boyları...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 16:49
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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Eroğlu'nun boyu ise en çok merak edilenler arasında. İşte ünlü isimlerin boyları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı

Serenay Sarıkaya – 175 CM

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı

Can Yaman – 183 CM

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı

Hilal Altınbilek – 175 CM

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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı

Tolga Sarıtaş – 180 CM