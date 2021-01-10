Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu herkesi şaşırttı

Menajerimi Ara'da Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Menajerimi Ara dizisiyle hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ahsen Eroğlu'nun boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte ünlü isimlerin boyları...