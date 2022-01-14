Menajer Başay Okay’dan zehir zemberek Elçin Sangu açıklaması

"4 MİLYON TL VE 6 YILLIK FAİZİ ÖDEYECEK"

"4 milyon TL ve artı 6 yıllık faizler... Bir kısmı da dolar olarak hesaplanıyor. Bu dava bir hukuk sürecinin bir parçasıdır. Bu dava bir noktada savaşa döndü. Ben bunun bir onur savaşı olduğunu düşünüyordum. Yaşadıklarımı herkes biliyor o yüzden dün aralarında ünlü isimlerin de olduğu birçok kişi arayarak tebrik etti."