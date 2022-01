Menajer Başay Okay’dan zehir zemberek Elçin Sangu açıklaması

Elçin Sangu eski menajeri Başay Okay ile mahkemelik olmuş, haksız yere sözleşmeyi feshetmekten hakkında dava açılmıştı. Davayı kazanan menajer, 2. Sayfa programına zehir zemberek açıklamalar yaptı. Sangu'dan 4 milyon TL ve 6 yıllık faizini alacağını söyleyen Okay, "Hırsını almak için söyleyecek şeyleri olur. Ben bu parayı hak ettim çünkü ona kat be kat fazlasını kazandırdım" iddiasında bulundu.