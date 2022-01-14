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Menajer Başay Okay’dan zehir zemberek Elçin Sangu açıklaması

Elçin Sangu eski menajeri Başay Okay ile mahkemelik olmuş, haksız yere sözleşmeyi feshetmekten hakkında dava açılmıştı. Davayı kazanan menajer, 2. Sayfa programına zehir zemberek açıklamalar yaptı. Sangu'dan 4 milyon TL ve 6 yıllık faizini alacağını söyleyen Okay, "Hırsını almak için söyleyecek şeyleri olur. Ben bu parayı hak ettim çünkü ona kat be kat fazlasını kazandırdım" iddiasında bulundu.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 13:36
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Menajer Başay Okay’dan zehir zemberek Elçin Sangu açıklaması

Menajer Başak Okay'ın haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla Elçin Sangu'ya açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davalı Elçin Sangu ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, davalı Elçin Sangu'nun 4 milyon TL maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte Başay Okay'a ödemesine karar verdi. Duruşmadan sonra açıklama yapan Sangu, karara itiraz edeceklerini söylerken eski menajeri de sessizliğini bozdu.

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Menajer Başay Okay’dan zehir zemberek Elçin Sangu açıklaması

"BENİM SAYEMDE KARİYER YAPMAYA BAŞLADI"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Başay Okay, şunları anlattı: "Elçin Sangu ilk denemesinde dizi ekibi tarafından kabul edilmedi, benim sayemde rol aldı. Ben çok iyi bir oyuncu hocasıyımdır. Menajerliğe yeni başlamıştım ve benim referanslarımla kariyer yapmaya başladı."

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Menajer Başay Okay’dan zehir zemberek Elçin Sangu açıklaması

"BİR SÜRE SÖZLEŞMESİZ ÇALIŞTIM"

"Elçin'le bir süre sözleşmesiz çalıştım. Ona bir şeyler bulmaya başlayınca ve pek çok yapımcıya onun için kefil olmaya başlayınca sözleşme yaptık. 5 yıllık sözleşme imzaladık."

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Menajer Başay Okay’dan zehir zemberek Elçin Sangu açıklaması

"ŞÖHRET OLUNCA BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI"

"Şöhret gerçekten bir zehir ve Elçin değişmeye başladı. Beklentileri değişti. İnsanlar genelde yola çıktıkları insanlara baktıkça kendi eski hayatını hatırlar ve istemeyebilir. Elçin'i mutlu etmek zordur ve sette sorunlar yaşadı. Bana o kadar yüklendi ki... Sonra ayrılmayı konuşmaya başladık çünkü başka beklentileri vardı. Sonra başka bir ajansla görüşmeye başladı. İnsanlar sözleşmeleri feshedebilir ama bunun hak edişlerini vermek zorundadır."

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Menajer Başay Okay’dan zehir zemberek Elçin Sangu açıklaması

"4 MİLYON TL VE 6 YILLIK FAİZİ ÖDEYECEK"

"4 milyon TL ve artı 6 yıllık faizler... Bir kısmı da dolar olarak hesaplanıyor. Bu dava bir hukuk sürecinin bir parçasıdır. Bu dava bir noktada savaşa döndü. Ben bunun bir onur savaşı olduğunu düşünüyordum. Yaşadıklarımı herkes biliyor o yüzden dün aralarında ünlü isimlerin de olduğu birçok kişi arayarak tebrik etti."