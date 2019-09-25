Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

Bir de beni biraz tombiş bulanlar olmuş, şöyle cevap vereyim hayatımda en düşük kilom 41'di, o zaman bile kavun yutmuş gibi göbeğim vardı. 'Peki nasıl bazen var göbeğin, bazen yok?' derseniz, göbeğimi içime çekmek benim ata sporum.

