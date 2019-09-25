25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. İkilinin sürpriz evliliğinin ardından bebek dedikoduları da beraberinde geldi. Düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Yalova'ya takipçileri 'Kilo almışsınız. Hamile misiniz, ondan mı evlendiniz?' sorularını yöneltti. Güzel oyuncudan hamilelikle ilgili sorulara cevap geldi.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 17:12
  • 1
  • 8
Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu.

  • 2
  • 8
Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

Sürpriz evlilik dedikoduları da beraberinde getirdi. Yalova'nın takipçileri 'Kilo almışsınız. Hamile misiniz, ondan mı evlendiniz?' diye ünlü oyuncuya sordu.

  • 3
  • 8
Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşıp açıklama yapan İpek Yalova hamilelik iddialarına da cevap verdi.

  • 4
  • 8
Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

İşte ünlü Yalova'nın o paylaşımı:

Selam herkese. Ben biraz geç kaldım fotoğraflar için çünkü hala hem anı yaşayıp hem sosyal medya kullanmayı öğrenemedim maalesef. Hepinize güzel dilekleriniz için çok içten teşekkürler ederim ve o gün bizle olan herkese çok teşekkür ediyorum.

  • 5
  • 8
Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

Bir de beni biraz tombiş bulanlar olmuş, şöyle cevap vereyim hayatımda en düşük kilom 41'di, o zaman bile kavun yutmuş gibi göbeğim vardı. 'Peki nasıl bazen var göbeğin, bazen yok?' derseniz, göbeğimi içime çekmek benim ata sporum.