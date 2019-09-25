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Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması
Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. İkilinin sürpriz evliliğinin ardından bebek dedikoduları da beraberinde geldi. Düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Yalova'ya takipçileri 'Kilo almışsınız. Hamile misiniz, ondan mı evlendiniz?' sorularını yöneltti. Güzel oyuncudan hamilelikle ilgili sorulara cevap geldi.
Giriş Tarihi: 25.09.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 17:12
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