Mehmet Ali Erbil’den 22 yaşındaki sevgilisi hakkında şok sözler! “Sadece bir kez...”

"Gülseren benden ev ya da araba istemedi. Marka alışverişler yapmak da istemedi. Sadece aşkı için Almanya'da ailesini, işini ve arkadaşlarını terk edip benim yanıma geldi. 4 aylık bir süreç oldu. Aynı evi paylaştık. Aramızda ikinci şahıslar olmadı. Ben uzun bir aradan sonra ilk defa tek eşli oldum. İbrahim Tatlıses de tanıktır buna. Tatlıses bana 'Kirvem bu kızın hiç dışarda gözü yok.' derdi. Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık. O genç bir kadın ve bir geleceği var, benimle birlikte geleceği olmayabilirdi. Allah iyi insanlar çıkarsın karşısına."