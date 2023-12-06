06 Aralık 2023, Çarşamba
Mehmet Ali Erbil’den 22 yaşındaki sevgilisi hakkında şok sözler! “Sadece bir kez...”
Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a evlenme teklifi etmiş, ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Ayrılığın hemen ardından 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile bir eğlenme mekanında görüntülenen Erbil, elleriyle yemek yedirmişti. Mehmet Ali Erbil'den yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Nevide Çiçek hakkında yepyeni bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 06.12.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 11:14
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