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Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı! Oğlu Ali Sadi şoke etti

Evinde geçirdiği kaza sonucu yaşadığı zor günleri atlatan Mehmet Ali Erbil, eski haline dönmeye başladı. Her geçen gün sağlığına kavuşan Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Son olarak çocuklarıyla ev halini paylaşan Erbil'in oğlu Ali Sadi, görenleri şoke etti. Gözlerden uzak büyüyen ve babasının boyunu geçen Ali Sadi'nin babasına benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 13:11
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Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı! Oğlu Ali Sadi şoke etti

Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

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Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı! Oğlu Ali Sadi şoke etti

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla keyfi yerinde olduğu görülen ünlü şovmen, küçük kızı Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile verdiği pozu yayınladı.

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Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı! Oğlu Ali Sadi şoke etti

Artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ilgi odağı oldu.

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Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı! Oğlu Ali Sadi şoke etti

BABASINA BENZERLİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi'ye 'Hık demiş babasının burnundan düşmüş' gibi yorumlar yapıldı.

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Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı! Oğlu Ali Sadi şoke etti

Önceki gün de kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve Arto ile Arnavutköy'de bir balıkçı çıkışında görüntülenen Mali, "Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim" demişti.