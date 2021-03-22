Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı! Oğlu Ali Sadi şoke etti

Önceki gün de kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve Arto ile Arnavutköy'de bir balıkçı çıkışında görüntülenen Mali, "Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim" demişti.

