05 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Abdullah, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de yaşı oldu. Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın yaşını duyan çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 05.04.2021 22:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 22:23
  • 1
  • 67
Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle herkesi şaşırtan Farah Zeynep Abdullah, yaşıyla olay oldu. İşte Farah Zeynep Abdullah başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 67
Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

  • 3
  • 67
Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981

  • 4
  • 67
Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

  • 5
  • 67
Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Melis Sezen - 2 Ocak 1997