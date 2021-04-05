Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Abdullah, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de yaşı oldu. Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın yaşını duyan çok şaşırdı.