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Haberler Galeri MasterChef'in Somer Şefi memleketiyle şaşkına çevirdi! Bakın nereli çıktı

MasterChef'in Somer Şefi memleketiyle şaşkına çevirdi! Bakın nereli çıktı

MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ederken, jüri üçlüsünün en espritüel ismi Somer Sivrioğlu, tavırları ve tarzıyla büyük dikkat çekiyor. MasterChef'in Somer Şefiyle ilgili araştırma yapan MasterChef izleyicileri ünlü şefin aslen nereli olduğunu merak ediyordu. Ve nihayet o soru yanıt buldu. İşte MasterChef'in gözde şefi Somer Sivrioğlu'nun herkesi şaşırtan memleketi...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 05:45 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 05:48
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MasterChef'in Somer Şefi memleketiyle şaşkına çevirdi! Bakın nereli çıktı

MasterChef'te yarışmacıların karşısındayken kendisini en fazla rahat hissettiği şef büyük ihtimalle Somer Sivrioğlu'dur. Yarışmacılara karşı babacan tavırlar sergileyen Somer Şef bakın nereli! İşte Somer Şef ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef'in Somer Şefi memleketiyle şaşkına çevirdi! Bakın nereli çıktı

Hilal Altınbilek – İzmir

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.

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MasterChef'in Somer Şefi memleketiyle şaşkına çevirdi! Bakın nereli çıktı

Uğur Güneş - Ankara

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MasterChef'in Somer Şefi memleketiyle şaşkına çevirdi! Bakın nereli çıktı

Murat Ünalmış – Kayseri

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MasterChef'in Somer Şefi memleketiyle şaşkına çevirdi! Bakın nereli çıktı

Burak Özçivit – Gaziantep