MasterChef'in Somer Şefi memleketiyle şaşkına çevirdi! Bakın nereli çıktı

MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ederken, jüri üçlüsünün en espritüel ismi Somer Sivrioğlu, tavırları ve tarzıyla büyük dikkat çekiyor. MasterChef'in Somer Şefiyle ilgili araştırma yapan MasterChef izleyicileri ünlü şefin aslen nereli olduğunu merak ediyordu. Ve nihayet o soru yanıt buldu. İşte MasterChef'in gözde şefi Somer Sivrioğlu'nun herkesi şaşırtan memleketi...