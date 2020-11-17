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MasterChef'in Danilo Şef'i ve eşi arasındaki yaş farkı hayrete düşürüyor
MasterChef Türkiye'nin beğenilerek izlenen şefi Danilo Zanna bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. ATV'de yayınlanan Elin Oğlu adlı programla beraber hayatımızda olan MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşiyle arasındaki yaş farkı duyanları şaşırtıyor. Peki, Danilo Zanna'nın eşi kim? Danilo Zanna kaç yaşında?' sorularından sonra 'Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki yaş farkı ne kadar?' gündem oldu. İşte Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 05:40Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 05:42