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Haberler Galeri MasterChef'in Danilo Şef'i ve eşi arasındaki yaş farkı hayrete düşürüyor

MasterChef'in Danilo Şef'i ve eşi arasındaki yaş farkı hayrete düşürüyor

MasterChef Türkiye'nin beğenilerek izlenen şefi Danilo Zanna bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. ATV'de yayınlanan Elin Oğlu adlı programla beraber hayatımızda olan MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşiyle arasındaki yaş farkı duyanları şaşırtıyor. Peki, Danilo Zanna'nın eşi kim? Danilo Zanna kaç yaşında?' sorularından sonra 'Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki yaş farkı ne kadar?' gündem oldu. İşte Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 05:40 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 05:42
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MasterChef'in Danilo Şef'i ve eşi arasındaki yaş farkı hayrete düşürüyor

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Danilo Zanna yine dikkatleri üzerine çekti. atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programından bu yana hayatımızda olan MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek ile arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. 'Danilo Zanna'nın eşi kim? Danilo Zanna kaç yaşında?' sorularından sonra 'Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki yaş farkı ne kadar?' gündem oldu. İşte Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef'in Danilo Şef'i ve eşi arasındaki yaş farkı hayrete düşürüyor

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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MasterChef'in Danilo Şef'i ve eşi arasındaki yaş farkı hayrete düşürüyor

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

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MasterChef'in Danilo Şef'i ve eşi arasındaki yaş farkı hayrete düşürüyor

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988

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MasterChef'in Danilo Şef'i ve eşi arasındaki yaş farkı hayrete düşürüyor

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942