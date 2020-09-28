MasterChef Türkiye'de duygusal veda! Gözyaşlarına boğuldu

CELAL'İN GÖZYAŞLARI

Gözyaşlarına hakim olmayan Celal, 'O kadar değerli şeflersiniz ki bir baba gibi yaklaştınız bize. Yeri geldi kızdınız yeri geldi ödüllendirdiniz. Çok güzeldi her şey keşke biraz daha devam edebilseydim. Güzel şeyler öğrendim kendimi geliştirmeye devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.