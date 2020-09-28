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28 Eylül 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MasterChef Türkiye'de duygusal veda! Gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de duygusal veda! Gözyaşlarına boğuldu
Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dört kırmızı takım iki mavi takım oyuncusunun yarıştığı gecede duygusal bir veda yarıştı. Mehmet Şef'in yaptığı tabağın aynısını yapmaya çalışırken gecede veda eden isim gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 28.09.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 12:22
MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dört kırmızı iki mavi takım oyuncusunun mücadele ettiği eleme turunda şefler yarışmacılardan bıldırcın yemeği yapmalarını istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaratıcılık oyununda en başarılı yemeği yağan Özgül, Eray ve Ayyüce eleme potasından çıktı. Barbaros, Esra ve Celal son üçe kaldı.
MasterChef eleme gecesinde sonraki turda Esra, Barbaros ve Celal bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılar, Mehmet Şef'in hazırladığı Mastik Sponge tabağını yaptı. Zorlu geçen yarışmanın ardından üç isim de tabağını tamamladı.
ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Mehmet şefin tabağına en yakın tabağı yapan Esra, bu oyunda en başarılı yarışmacı oldu. MasterChef Türkiye macerasına bir hafta daha devam etme hakkını kazandı. Son iki isim ise Celal ve Barbaros oldu. Şeflerin tadımı sonrası aldıkları ortak karar sonucu elenen yarışmacı Celal oldu.
CELAL'İN GÖZYAŞLARI
Gözyaşlarına hakim olmayan Celal, 'O kadar değerli şeflersiniz ki bir baba gibi yaklaştınız bize. Yeri geldi kızdınız yeri geldi ödüllendirdiniz. Çok güzeldi her şey keşke biraz daha devam edebilseydim. Güzel şeyler öğrendim kendimi geliştirmeye devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.