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Haberler Galeri Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...

Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...

27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de finale sayılı günler kaldı. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında Serhat ilk finalist olmuştu. Hal böyle olunca bu akşam oynanacak eleme oyunu sonrasında Özgül, Barbaros ve Emir'den biri hayallerine veda edecek. Hayranları bu hafta Masterchef'ten elenen isim araştırılmaya başlandı. İşte, Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 00:26
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Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...

Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca oynanan oyunlar sonrasında Serhat ilk finalist olmuştu. Barbaros, Özgül ve Emir isimlerinin arasından birisi şampiyonluk hayallerine veda edecek. Çeyrek finalde hangi isimin yarışmaya veda edeceği merak ediliyor. TV8'in başarılı yapımında elenen isim sosyal medyanın gündemine oturuyor. İşte, Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...

27 ARALIK MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Özgül ve Emir arasında MasterChef Türkiye'de eleme yarışı heyecanı yaşandı. Eleme oyunun sonunda ise veda eden isim ÖZGÜL oldu.

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Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ

Finale giden haftada son 4'e kalan Serhat, Barbaros, Özgül ve Emir, finalde kazanarak MasterChef olmak için en iyi tabağı yapmaya çalışıyor. Önceki oyunlarda ilk finalist Serhat olmuştu, cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde de ikinci finalist Barbaros oldu.

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Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...

MASTERCHEF'TE YARATICILIK OYUNU

İkinci turda ise yaratıcılık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yaratıcılık oyununda ana ürün olarak "ananas" verdi. Şefler bu oyunda bir dakikalık düşünme, 3 dakika market alışverişi sonrasında toplamda yemek için yarışmacılara 45 dakika süre verdi.

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Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...

İkinci oyun sonunda Barbaros 23, Özgül ve Emir 16 puan aldı. Toplam 52 puan alan Barbaros böylece ikinci oyunun da galibi oldu. Özgül'ün toplam puanı ise 40 olurken Emir, 41 puan aldı.