Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...

27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de finale sayılı günler kaldı. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında Serhat ilk finalist olmuştu. Hal böyle olunca bu akşam oynanacak eleme oyunu sonrasında Özgül, Barbaros ve Emir'den biri hayallerine veda edecek. Hayranları bu hafta Masterchef'ten elenen isim araştırılmaya başlandı. İşte, Masterchef kim elendi? 27 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Şampiyonluğun favorisiydi...