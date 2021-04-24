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Maraşlı’da ortalık toz duman! Mahur Maraşlı’nın hayatını nasıl kurtaracak?
Maraşlı'nın merakla beklenen 15'nci bölümünde, ortalık toz dumana dönecek. Maraşlı'yı ağır olarak yaralayan Necati ve Savaş, babalarının intikamını aldıklarını düşünecek. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verirken Mahur Maralı'nın başında beklemeye başlar. Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir? İşte Maraşlı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 16:21
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