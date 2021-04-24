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Haberler Galeri Maraşlı’da ortalık toz duman! Mahur Maraşlı’nın hayatını nasıl kurtaracak?

Maraşlı’da ortalık toz duman! Mahur Maraşlı’nın hayatını nasıl kurtaracak?

Maraşlı'nın merakla beklenen 15'nci bölümünde, ortalık toz dumana dönecek. Maraşlı'yı ağır olarak yaralayan Necati ve Savaş, babalarının intikamını aldıklarını düşünecek. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verirken Mahur Maralı'nın başında beklemeye başlar. Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir? İşte Maraşlı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 16:21
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Maraşlı’da ortalık toz duman! Mahur Maraşlı’nın hayatını nasıl kurtaracak?

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

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Maraşlı’da ortalık toz duman! Mahur Maraşlı’nın hayatını nasıl kurtaracak?

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır.

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Maraşlı’da ortalık toz duman! Mahur Maraşlı’nın hayatını nasıl kurtaracak?

Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir.

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Maraşlı’da ortalık toz duman! Mahur Maraşlı’nın hayatını nasıl kurtaracak?

Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur.

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Maraşlı’da ortalık toz duman! Mahur Maraşlı’nın hayatını nasıl kurtaracak?

İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?