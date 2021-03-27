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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Maraşlı iz peşinde! Necati’ye ulaşabilecek mi?
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın 12'nci bölümünde yine nefesler tutulacak. Ozan'ı öldürerek elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. Uyuşturucu sevkiyatını yakalamak için harekete geçen Maraşlı, eline geçen ipucu ile Necati'ye ulaşmayı başaracak mı? İşte Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 27.03.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 14:59
İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır?
Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır?
Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir?
Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…