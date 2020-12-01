Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan "büyü" iddiası!

Olaylı şekilde ayrılan Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık dün çekişmeli boşanma davasının görülmesi için hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası sinir krizi geçiren Sarnıç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Evine gittiğinde dolabında büyü bulduğunu söyleyen Sarnıç, zehir zemberek sözler sarf etti.