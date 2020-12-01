01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan "büyü" iddiası!

Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan "büyü" iddiası!

Olaylı şekilde ayrılan Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık dün çekişmeli boşanma davasının görülmesi için hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası sinir krizi geçiren Sarnıç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Evine gittiğinde dolabında büyü bulduğunu söyleyen Sarnıç, zehir zemberek sözler sarf etti.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 13:09
  • 1
  • 9
Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan büyü iddiası!

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan büyü iddiası!

Boşanmanın yanı sıra birçok konuda karşı karşıya gelen çiftten Aşık, "Emre'nin E'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim" diyerek kendisini tehdit eden Sarnıç'ı savcılığa ihbar etmişti.

  • 3
  • 9
Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan büyü iddiası!

Öte yandan çiftin çekişmeli devam eden boşanma davası dün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basının içeri alınmadığı duruşmada Emre Aşık ve Yağmur Aşık yüz yüze geldi.

  • 4
  • 9
Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan büyü iddiası!

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık "Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız" diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi.

  • 5
  • 9
Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan büyü iddiası!

Ayakkabısının topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.