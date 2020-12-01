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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan "büyü" iddiası! Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan "büyü" iddiası!
Olaylı şekilde ayrılan Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık dün çekişmeli boşanma davasının görülmesi için hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası sinir krizi geçiren Sarnıç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Evine gittiğinde dolabında büyü bulduğunu söyleyen Sarnıç, zehir zemberek sözler sarf etti.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 13:09
Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Boşanmanın yanı sıra birçok konuda karşı karşıya gelen çiftten Aşık, "Emre'nin E'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim" diyerek kendisini tehdit eden Sarnıç'ı savcılığa ihbar etmişti.
Öte yandan çiftin çekişmeli devam eden boşanma davası dün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basının içeri alınmadığı duruşmada Emre Aşık ve Yağmur Aşık yüz yüze geldi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık "Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız" diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi.
Ayakkabısının topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.