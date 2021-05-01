Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri şaşırttı! Benzerliği pes dedirtti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Güner ekrana damgasını vurdu. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören güzel oyuncu dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç'la mutlu bir evliliği olan Güner'in hayatını mercek altına alanlar, güzel oyuncunun kardeşleriyle benzerliğini görünce şaştı kaldı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...