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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri şaşırttı! Benzerliği pes dedirtti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Güner ekrana damgasını vurdu. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören güzel oyuncu dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç'la mutlu bir evliliği olan Güner'in hayatını mercek altına alanlar, güzel oyuncunun kardeşleriyle benzerliğini görünce şaştı kaldı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 16:49
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri şaşırttı! Benzerliği pes dedirtti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, bu yılın en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in kardeşleriyle fotoğraflarını görenler benzerliklerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri şaşırttı! Benzerliği pes dedirtti

FAHRİYE EVCEN

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri şaşırttı! Benzerliği pes dedirtti

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞLERİ AYŞEN EVCEN, DEMET EVCEN VE NEŞE EVCEN

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri şaşırttı! Benzerliği pes dedirtti

BURAK ÖZÇİVİT

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri şaşırttı! Benzerliği pes dedirtti

BURAK ÖZÇİVİT VE KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT