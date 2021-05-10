10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gündem oldu! İşte o fotoğraflar

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gündem oldu! İşte o fotoğraflar

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner makyajsız haliyle sevenlerini şaşırttı. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 06:05
  • 1
  • 112
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gün dem oldu! İşte o fotoğraflar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gün dem oldu! İşte o fotoğraflar

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da canlandırdığı Yıldız karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, adından söz ettirdi. Sosyal medyada gündem olan Aslıhan Güner makyajsız haliyle sevenlerini şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 112
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gün dem oldu! İşte o fotoğraflar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gün dem oldu! İşte o fotoğraflar

Aslıhan Güner'in makyajsız halinin magazin dünyasını sallamasıyla gözler ünlülere çevrildi. İşte Aslıhan Güner ve ünlülerin makyajsız halleri..

  • 3
  • 112
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gün dem oldu! İşte o fotoğraflar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gün dem oldu! İşte o fotoğraflar

Melis Sezen

  • 4
  • 112
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gün dem oldu! İşte o fotoğraflar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gün dem oldu! İşte o fotoğraflar

Melis Sezen

  • 5
  • 112
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gün dem oldu! İşte o fotoğraflar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle gün dem oldu! İşte o fotoğraflar

Melis Sezen