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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi meğerse...

Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Aile yaşantısıyla parmakla gösterilen çiftin, Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunuyor. Özellikle Özçivit'in kız kardeşinin kim olduğu merak ediliyor. Ağabey kardeşi yan yana görenler şaşıp kalıyor. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli kız kardeşi…

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 10:43 Güncelleme: 05.07.2024 08:36
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi meğerse...

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi meğerse...

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenmiş ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde iki evlat sahibi olan Özçivit, bu sefer de kız kardeşiyle gündem oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi meğerse...

Yakışıklı oyuncunun kız kardeşi Burçun Özçivit, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi meğerse...

İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi meğerse...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ