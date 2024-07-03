Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi meğerse...

Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Aile yaşantısıyla parmakla gösterilen çiftin, Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunuyor. Özellikle Özçivit'in kız kardeşinin kim olduğu merak ediliyor. Ağabey kardeşi yan yana görenler şaşıp kalıyor. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli kız kardeşi…