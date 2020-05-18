Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Karan'la birlikte hayranlarına yakalandı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evlerinde karantinada olan Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan'ı parka götürdü. Geçtiğimiz günlerde bir yaşına basan ve her fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan Karan'ın anne ve babasıyla eğlenceli anları hayranları tarafından görüntüledi.