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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Karan'la birlikte hayranlarına yakalandı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Karan'la birlikte hayranlarına yakalandı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evlerinde karantinada olan Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan'ı parka götürdü. Geçtiğimiz günlerde bir yaşına basan ve her fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan Karan'ın anne ve babasıyla eğlenceli anları hayranları tarafından görüntüledi.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 11:17
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Karan'la birlikte hayranlarına yakalandı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evde vakit geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün oğulları Karan'ı parka getirirken objektiflere yansıdı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Karan'la birlikte hayranlarına yakalandı

O anları hayranları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Karan'la birlikte hayranlarına yakalandı

Evcen, geçtiğimiz günlerde Anneler Günü'nde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Karan'la birlikte hayranlarına yakalandı

Oğlu Karan ile pozlarını yayınlayan Fahriye Evcen, paylaşımlarına "Aşkım" notunu düşmüştü.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Karan'la birlikte hayranlarına yakalandı

Çiftin oğulları Karan, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı.