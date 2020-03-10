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Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu! "Ant olsun ki ölümün benim elimden olacak!”
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatıldığı Kuruluş Osman'ın 14'ncü bölü mü için nefesler tutuldu. Yeni bölüm fragmanında "Ant olsun ki, ölümün benim elimde olacak Dündar Bey!" sözü dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 14. yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 10.03.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 18:17
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