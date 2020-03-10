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Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu! "Ant olsun ki ölümün benim elimden olacak!”

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatıldığı Kuruluş Osman'ın 14'ncü bölü mü için nefesler tutuldu. Yeni bölüm fragmanında "Ant olsun ki, ölümün benim elimde olacak Dündar Bey!" sözü dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 14. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 18:17
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Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu! Ant olsun ki ölümün benim elimden olacak!”

Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete geçme aşamanın izleyiciye aktarıldığı Kuruluş Osman'ın 14. Bölümü için nefesler tutuldu. Hollywood yapımlarını aratmayan prodüksiyonu, bol aksiyonlu sahneleri, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu! Ant olsun ki ölümün benim elimden olacak!”

OSMAN BEY DÜNDAR VE BALGAY'A SAVAŞ AÇAR

Osman Bey, bu defa sadece Moğol hakimiyetini kabul eden Dündar ile değil oğlu Batur ile de karşı karşıya kalır.

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Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu! Ant olsun ki ölümün benim elimden olacak!”

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Moğolların karargâhına sızan Osman Bey, canını hiçe sayar. Emanetleri elinde bulunduran Balgay, bu sırrın gizli kalmasını ister.

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Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu! Ant olsun ki ölümün benim elimden olacak!”

Selcan Hatun'u rehin alan Balgay, bu uğurda kan dökmekten çekinmeyecektir.

KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

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Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu! Ant olsun ki ölümün benim elimden olacak!”

"DİŞİMİZE KAN BUALŞTI, OSMAN CANIMIZ ALACAK!"

Kayı Halkı'nın ise, Osman Bey'e olan güveni tamdır. Osman Bey'in Balgay'dan alacağı intikamı bekleyen halk bu uğurda gerekeni yapmaya hazırdır.