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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Oktay Kaynarca, canlandırdığı Hızır karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şoke etti. İşte Oktay Kaynarca'nın hiç görmediğiniz o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 17:49
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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'yı hiç böyle görmediniz! Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ortaya çıkan Oktay Kaynarca sosyal medyayı salladı. Kaynarca'nın değişimini görenler gözlerine inanamadı.

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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın geçirdiği hastalıkların ardından son haliyle şaşkına çevirdi. 1943 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve asıl adı Suna Akın olan usta oyuncu, tedavilerin ardından kendine gelebilirdi. Filiz Akın unutulmaz filmlerindeki güzelliğiyle hafızalarda yer etmişken, son hali dikkat çekti.

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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

İşte Filiz Akın ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Filiz Akın

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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Birce Akalay