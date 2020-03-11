11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Survivor’da yarışan Ersin Korkut’a kötü haber! Kimse söyleyemedi

Survivor 2020'de ünlüler takımında yarışan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess öldü. Uzun yıllardır baktığı köpeğini ne kadar sevdiğini sık sık dile getiren Korkut, dünkü iletişim oyununu kazandıktan sonra Mess'i görünce çok sevinmişti. Korkut'a kötü haberi henüz kimse söylemedi.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 09:41
  • 1
  • 10
Survivor’da yarışan Ersin Korkut’a kötü haber! Kimse söyleyemedi

Bu sezon 'Survivor'da yer alan ve oyunlardaki başarısıyla adından söz ettiren Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess öldü.

  • 2
  • 10
Survivor’da yarışan Ersin Korkut’a kötü haber! Kimse söyleyemedi

Survivor'a katılırken Mes'e iyi bakın diyen Ersin, yarışmada da sıklıkla köpeğini ne kadar sevdiğinden bahsediyordu.

  • 3
  • 10
Survivor’da yarışan Ersin Korkut’a kötü haber! Kimse söyleyemedi

Yarışmada her fırsatta köpeğinden bahseden oyuncu, dünkü iletişim oyununu kazandıktan sonra Mess'i görünce çok sevinmişti.


  • 4
  • 10
Survivor’da yarışan Ersin Korkut’a kötü haber! Kimse söyleyemedi

Sadık dostunun sürekli güldüğünden bahseden Korkut, Mess'in depremi kendisine 5 saniye önce haber verdiğini de söyledi.

  • 5
  • 10
Survivor’da yarışan Ersin Korkut’a kötü haber! Kimse söyleyemedi

Ersin Korkut, daha öncede 12 yaşındaki pekingese cinsi köpeğinin hikayesini böyle anlatmıştı: