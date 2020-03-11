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Survivor’da yarışan Ersin Korkut’a kötü haber! Kimse söyleyemedi
Survivor 2020'de ünlüler takımında yarışan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess öldü. Uzun yıllardır baktığı köpeğini ne kadar sevdiğini sık sık dile getiren Korkut, dünkü iletişim oyununu kazandıktan sonra Mess'i görünce çok sevinmişti. Korkut'a kötü haberi henüz kimse söylemedi.
Giriş Tarihi: 11.03.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 09:41
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