Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti…

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Sofia karakteriyle başarılı bir performans gösteren Alma Terziç, geçtiğimiz günlerde evlendiği haberleriyle gündeme gelmişti. Sessiz sedasız nikah masasına oturan güzel oyuncunun eşi ise merak konusu oldu. İşte Alma Terziç'in merak edilen eşi…

