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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman reyting rekorları kırarken dizinin Osman Gazi'si Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen babasıyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:13Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 17:13