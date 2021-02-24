Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Ailesiyle de merak konusu olan Burak Özçivit'in babasıyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...