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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman reyting rekorları kırarken dizinin Osman Gazi'si Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen babasıyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 17:13
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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Ailesiyle de merak konusu olan Burak Özçivit'in babasıyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

EKİN MERT DAYMAZ

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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

EKİN MERT DAYMAZ VE BABASI

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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

EKİN MERT DAYMAZ VE BABASI

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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

KENAN İMİRZALIOĞLU