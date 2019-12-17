Kuruluş Osman’ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez nereli? Nurettin Sönmez memleketiyle şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri rekorlar kıran Kuruluş Osman, izleyicisini bir çarşamba akşamına daha merakla sürükledi. Diriliş Ertuğrul'un ardından devam eden Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Nurettin Sönmez, Bamsı Beyrek rolüylen en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Sevilen oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Nurettin Sönmez'in memleketi...