Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan milyonları şaşkına çevirdi! Bakın kaç yaşında

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in alpleri arasına giren Dündar Bey'in kızı Aygül Hatun'u canlandıran güzel oyuncu Buse Arslan dizide adından en çok söz ettiren oyunculardan birisi. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıklıkla söz ettiren Buse Arslan'ın yaşı sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Kuruluş Osman'ın Aygül Buse Arslan olmak üzere ünlülerin yaşları...