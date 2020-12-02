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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan milyonları şaşkına çevirdi! Bakın kaç yaşında Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan milyonları şaşkına çevirdi! Bakın kaç yaşında
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in alpleri arasına giren Dündar Bey'in kızı Aygül Hatun'u canlandıran güzel oyuncu Buse Arslan dizide adından en çok söz ettiren oyunculardan birisi. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıklıkla söz ettiren Buse Arslan'ın yaşı sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Kuruluş Osman'ın Aygül Buse Arslan olmak üzere ünlülerin yaşları...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 05:46 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 05:48
Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u son günlerde dizinin belki de en çok konuşulan ismi. Osman Bey'in alpleri arasına giren güze oyuncunun hayatı milyonlar tarafından araştırılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da dünyaya gelen Buse Arslan Akdeniz Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Üniversite eğitimini sürdürürken televizyon dizilerinde rol almaya başlayan Arslan, Beykent Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesinde Oyunculuk Bölümü üzerinde master yapmıştır.
TV oyunculuğu kariyerine ilk kez 2011 yılında "Akasya Durağı" dizisiyle başlamıştır. 2014-2015 yıllarında yayınlanan "Kocamın Ailesi" dizisiyle dikkatleri üzerine çekmesinin ardından 2016 yılında, yayınlanan "Aşk Yalanı Sever" dizisiyle de büyük beğeni almış ve daha geniş çapta tanınmaya başlamıştır.
ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER
- Kocaman Ailem (2018-Berrak)
- Ateş Böceği (2017-Konuk Oyuncu) - Aşk Yalanı Sever (2016-Peri/Ece Aslan) - Kocamın Ailesi 1.-2. Sezon (2014-2015-Gülay) - Kertenkele Yeniden Doğuş 3. Sezon (2016-Didem) 2016 - Bizim Okul (2013-Bölüm Oyuncusu) - Benim Hala Umudum Var (2013-Beril) - Yalan Dünya 2. Sezon (2012) - Avrupa Avrupa 2. Sezon (2012) - Akasya Durağı 4. Sezon (2011)
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Aygül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Buse Arslan Akdeniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekerken yaşı merak konusu oldu. İşte Buse Arslan Akdeniz ve birçok ünlü ismin yaşı…